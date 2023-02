SOPHIE DE LANNOY DANS RECONVERSION LE LIEU, 8 février 2023, PARIS.

SOPHIE DE LANNOY DANS RECONVERSION LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-03-29 20:15. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

“Là, j’en peux plus, j’suis au bout du rouleau, j’ai envie de rentrer, de m’foutre mes savates et terminé, bonsoir !” Si tu as le même bilan après une journée de travail que Claudy Focan dans Dikkenek, il est temps de me rencontrer. Je t’attends pour un bilan de reconversion professionnelle original, méthode révolutionnaire sans file d’attente devant Pôle Emploi et en version accélérée. À la clef, de nouvelles et flamboyantes carrières (et pas mal de rires aussi!). Nabilla, la Reine des Neiges et une carte routière des Côtes d’Armor témoigneront de leur propre reconversion pour la première fois. Certains disent qu’il faut juste traverser la rue pour trouver un emploi, c’est faux. Il faut juste consulter Sophie de Lannoy. Sophie de Lannoy EUR17.0 17.0 euros

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE 75009

