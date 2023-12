Sophie Darly Studio de l’Ermitage Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 21h00 à 23h30

.Tout public. payant Tarif prévente : 18 EUR

Tarif sur place : 22 EUR

Sortie de l’album : Slow Down Fast. (Broz Records – 2023)

Pour son 3ème album Slow Down Fast, Sophie Darly offre une poésie de l’ordinaire. Compositrice, co-autrice et productrice, la chanteuse

franco-suisse y évoque l’hyper effervescence du monde contemporain et ses incidences. Inspiré des musiques soul, jazz, blues qu’elle chante depuis ses 20 ans et son voyage à Detroit (USA), l’univers de Slow Down Fast est subtil, tout en retenue, mais faussement sage.

Pendant 15 ans, Sophie enchaîne des scènes en France, Suisse, Belgique, Angleterre, Allemagne mais aussi Canada et Maroc. Elle chante également son album Soul Game, en 1ère partie de Wayne Shorter au Enghien Jazz Festival.

Elle invite sur ses projets différents musiciens : Laurent de Wilde, Airelle Besson et accompagne notamment le saxophoniste Pierrick Pédron pour La Défense Jazz Festival et les Victoires du Jazz 2016.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Sophie Darly