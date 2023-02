Sophie Cavez et Baltazar Montanaro Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Sophie Cavez et Baltazar Montanaro Marseille 1er Arrondissement, 10 mars 2023, Marseille 1er Arrondissement . Sophie Cavez et Baltazar Montanaro 5 rue Méolan et du père Blaize L’Eolienne Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize

2023-03-10 – 2023-03-10

L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR 10 15 Dans l’univers joyeux du violoniste franco-hongrois Baltazar Montanaro et de l’accordéoniste belge Sophie Cavez, la musique à boutons s’accompagne d’un archet vagabond !



Toute une aventure où la complicité est parfaite et l’émotion transparente. Leur musique est un voyage entre des vents du nord et des sons de l’est, sans frontière et sans nom. Avec un bonheur partagé et un naturel presque déconcertant, ils enveloppent le public avec leur jeu de velours où les sonorités sont tour à tour mélodieuses ou mélancoliques mais toujours résolument complices. L’Eolienne vous donne rendez-vous avec Sophie Cavez et Baltazar Montanaro, un duo violon & accordéon. http://www.leolienne-marseille.fr/ L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône L'Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville L'Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/

Sophie Cavez et Baltazar Montanaro Marseille 1er Arrondissement 2023-03-10 was last modified: by Sophie Cavez et Baltazar Montanaro Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement 10 mars 2023 5 rue Méolan et du père Blaize L'Eolienne Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône