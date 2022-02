Sophie Bernado « Highjack » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Sophie Bernado « Highjack » Le Comptoir, 22 avril 2022, Fontenay-sous-Bois. Sophie Bernado « Highjack »

Le Comptoir, le vendredi 22 avril à 20:45

Voici l’occasion à nouveau de découvrir une des facettes de cette inventive artiste qu’est Sophie Bernado. Pas de direction précise pour ces hackers biberonnés au hip-hop, à la house, et au free jazz. Au contraire même, une énergie créatrice « transe-genre » nourrie par la seule volonté de générer et d’improviser des beats organiques à partir d’une formation improbable. Un groupe qui travestit son son à coup d’électro-acoustique et de traitement, et qui mute en permanence d’un format chanson à de la transe urbaine. Avec : Sophie BERNADO (basson,voix) Clément PETIT (violoncelle, synthétiseurs) Mogan CORNEBERT (batterie, électroniques) Adrian BOURGET (son et traitement du son)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Résidence / Création Jazz/ hip-hop/transe urbaine Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:45:00 2022-04-22T23:00:00

