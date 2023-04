Visite du jardin Sophie Arendt – Jardin Citrouilles et Lutin Esneux Catégories d’Évènement: Esneux

Visite du jardin Sophie Arendt – Jardin Citrouilles et Lutin, 2 juin 2023, Esneux. Visite du jardin 2 – 4 juin Sophie Arendt – Jardin Citrouilles et Lutin Situé dans un hameau classé, le jardin de 1 .800 m2 se compose de trois parties : un premier espace plus informel avec une petite mare et un étang, un verger de fruitiers basses-tiges de variétés anciennes et un ensemble de trois grands mixed-borders de vivaces, dahlias et graminées . Pour la vannerie, de nombreux osiers sont cultivés .

Le jardin est ouvert au public chaque 1er week-end de juin et troisième week-end de septembre ou sur rendez-vous (par téléphone ou par écrit) entre le 1er mai et le 15 octobre .

Activités proposées :

• Démonstrations de vannerie d’osier et coudrier ;

• Céramique .

page facebook : Entrez c'est tout vert .

