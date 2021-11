Le pouliguen Salle des Fêtes André Ravache 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Sophie Aram A nos amours – One Woman Show Salle des Fêtes André Ravache 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Salle des Fêtes André Ravache 44510 Le pouliguen, le samedi 4 décembre à 20:30

Après un premier spectacle sur l’école, un second sur les religions et un troisième sur la montée des extrêmes, Sophia poursuit son observation de la société en revisitant nos préjugés, nos héroïsmes et nos petits arrangements avec l’amour. Durée 1h20 Billetterie dès que possible à l’Office de Tourisme du Pouliguen ou au 02 40 24 34 44 ou en ligne www.labaule-guerande.com

2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T06:30:00

