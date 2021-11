Paris Ecuje Paris Sophie Alour Trio Ecuje Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sophie Alour Trio Ecuje, 25 novembre 2021, Paris. Sophie Alour Trio

Ecuje, le jeudi 25 novembre à 20:00

**Sophie Alour – saxophone ténor** **Pierre Perchaud – guitare acoustique** **Guillaume Latil – violoncelle** Le Temps virtuose. —————— Le temps modèle, transforme et révèle l’artiste à lui même, il est un élément essentiel du processus artistique. Dans ce nouvel opus au titre proche de l’oxymore, Sophie Alour poursuit malicieusement sa quête d’elle-même, libérée de toute idée de performance. Du hard rock au baroque, en passant par la pop ou des accents maliens, elle détourne et mêle en alchimiste, avec poésie et humour, les codes de toutes ces musiques. **En partenariat avec TSF JAZZ !**

Tarif plein : 22€. Tarif réduit : 15€ (étudiants, -25 ans, intermittents, demandeurs d’emploi/RSA, retraités, adhérents PJC, membres de l’ECUJE/Institut Wiesel)

Projet inédit avec Pierre Perchaud et Guillaume Latil : Le Temps Virtuose Ecuje 119 rue la fayette Paris Quartier Saint-Vincent-de-Paul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:00:00 2021-11-25T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ecuje Adresse 119 rue la fayette Ville Paris lieuville Ecuje Paris