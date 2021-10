SOPHIE ALOUR QUINTET Meslay-du-Maine, 1 novembre 2021, Meslay-du-Maine.

SOPHIE ALOUR QUINTET 2021-11-01 Salle socioculturelle 16 Place de la Poste

Meslay-du-Maine Mayenne

« Enjoy »

Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz 2020

Dans ce nouvel opus, c’est à un tour du monde que Sophie ALOUR nous convie cette fois. L’Orient préside toujours à la fête avec la présence inspirée d’Abdallah ABOZEKRY au saz et au chant, qui a subtilement remplacé son frère Mohamed, mais il invite l’Irlande à la danse… L’écriture de Sophie ALOUR, était la promesse d’un ailleurs aux accents multiples.

Le jazz est toujours le maitre de la danse mais il se pare de safran et d’émeraude… et s’évade. C’est à un œcuménisme musical que Sophie ALOUR veut croire envers et contre tout et auquel elle nous invite joyeusement

Bienvenue à bord, nous vous souhaitons un agréable voyage…!

Sophie ALOUR : saxophone, flûte et compositions,

Abdallah ABOZEKRY : saz et chant,

Damien ARGENTIERI : piano,

Donald KONTOMANOU : batterie,

Philippe AERTS : contrebasse..

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Dans le cadre du festival Ateliers Jazz, concert de Sophie Alour Quintet : Enjoy

