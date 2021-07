Bagneux Parc du Puits Saint-Étienne Bagneux, Hauts-de-Seine Sophie Alour – Joy Parc du Puits Saint-Étienne Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

La saxophoniste, flutiste et compositrice, Sophie Alour est une des musiciennes les plus douées de la scène jazz actuelle. Elle vient de recevoir le trophée le plus prestigieux de l'Académie du Jazz – le Prix Django Reinhardt- pour l'ensemble de son activité et de sa contribution artistique au jazz durant l'année 2020. Joy est son dernier album, tantôt au saxophone, tantôt à la flûte, elle fait respirer la musique et l'offre généreusement à l'ensemble de son sextet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T20:00:00 2021-07-23T21:30:00

