Sophie Alour et Cairo Jazz Station
Aix-en-Provence, 15 juillet 2021

Sophie Alour, l'une des saxophonistes les plus recherchées aujourd'hui et lauréate du prix Django Reinhardt 2020, se produit ici dans une formation en sextet à laquelle l'oud apporte des colorations inédites. En première partie, Cairo Jazz Station, formation émanée d'une session interculturelle de l'OJM, fait dialoguer des instrumentistes virtuoses originaires de tout le pourtour méditerranéen. 

La cour de l'Hôtel Maynier d'Oppède se fait l'écrin d'une rencontre exceptionnelle entre le jazz et les musiques du Moyen-Orient.

https://www.festival-aix.com/

