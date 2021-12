Sophia Tahi chante Nina Simone Saint-André-des-Eaux, 15 janvier 2022, Saint-André-des-Eaux.

Sophia Tahi chante Nina Simone D26 Bar l’éprouvette Saint-André-des-Eaux

2022-01-15 20:00:00 – 2022-01-15 D26 Bar l’éprouvette

Saint-André-des-Eaux Côtes d’Armor Saint-André-des-Eaux

Faites monter sur scène une peau ébène, vous y verrez et écouterez Sophia Tahi incarner Nina Simone ! Comme dans un jeu de miroir elle vous transmettra l’image des fruits étranges (stranges fruits) et le drame de Rosa Park.

Sophia Tahi, Nina Simone ou l’histoire de ses deux lionnes s’exprimant pour la même cause.

C’est une véritable déclaration d’amour pour la grande Nina Simone que fait ici Sophia Tahi. Pour tout l’héritage musical de la virtuose, la profondeur et l’intensité émotionnelle de la Diva et pour son engagement humain. À l’image de l’inclassable Artiste aux multiples facettes, Soul, World Music, Jazz et AfroBeat sont au programme de ce tour de chant. La chanteuse, métisse Franco Marocaine née en Bretagne, tisse ainsi le fil vers sa propre africanité en se réappropriant et en ré-interprétant entièrement certains des grands morceaux de Miss Simone.

Pierrick Biffot (basse), Guillaume Casini (piano) et Michael Jamier (batterie), créent un véritable écrin de groove autour de Sophia. Leur maitrise et leur solide connaissance du Jazz et des musiques dites « Inspirées » permettent à la sensibilité de la chanteuse de s’exprimer pleinement dans un registre où elle excelle.

Petite Restauration sur place

Réservation obligatoire

