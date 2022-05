Sophia Domancich & Simon Goubert + Henri Texier en concert à la Maison de l’Océan Grand Amphithéâtre de la Maison de l’Océan, 19 mai 2022, Paris 5ème.

Le jeudi 19 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Tarif plein : 45€ Tarif réduit : 28€ Tarif super réduit : 15€

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris présente une soirée double plateau exceptionnelle en compagnie du duo Sophia Domancich & Simon Goubert, suivi de la légende du jazz Henri Texier.

Sophia DOMANCICH & Simon GOUBERT (20h00-21h30)

UN RÉCIT ONIRIQUE POUR UN MOMENT SUSPENDU

En duo à la ville comme à la scène, la pianiste Sophia Domancich et le batteur Simon Goubert – tous deux lauréats de l’Académie du Jazz – créent depuis plus de 35 ans des univers d’une grande liberté d’esprit et d’improvisation, grâce à de multiples et remarquables rencontres et collaborations (Magma, Soft Machine…).

Les deux artistes ont sorti fin 2021 un album d’une grande délicatesse, « Twofold Head », qui s’est vu immédiatement récompensé d’un CHOC Jazz Magazine et du label INDISPENSABLE Jazz News.

Né d’un projet autour de courts-métrages du cinéaste américain David Lynch, qui inspire les deux musiciens par ses mondes visuels et sonores, Sophia Domancich et Simon Goubert livrent des compositions et improvisations très personnelles, d’une rare beauté, nue, lumineuse.

« Twofold Head » (« à deux têtes ») est un récit onirique qui embarque le public de sensations en émotions, de nuances en éclats, dans une ambiance unique et captivante.

Une soirée en suspension et une belle invitation à fermer les yeux et imaginer votre propre film.

Sophia Domancich : piano, Fender Rhodes / Simon Goubert : batterie

Henri TEXIER Trio (21h30-23h00)

CONCERT DE SORTIE D’ALBUM ET LE RETOUR EN TRIO D’UNE GRANDE FIGURE DU JAZZ

Véritable légende du jazz français et international, le contrebassiste Henri Texier célèbre cette année plus de cinquante ans d’une emblématique carrière. Catalyseur d’aventures musicales défrichantes, ce musicien voyageur n’a cessé d’envoûter le public par la puissante délicatesse de son jeu, doublée d’une personnalité d’une constante modestie. Le 28 janvier, il sort un nouvel album « Heteroklite lockdown » (le trente-septième en tant que leader ou co-leader) en compagnie du saxophoniste Sébastien Texier et du batteur Gautier Garrigue, et retrouve la formule en trio qu’il n’avait pas expérimentée depuis vingt ans. Outre trois immenses standards – « Besame Mucho », « Round About Midnight » et « What is this thing called love ? » – l’album propose des nouvelles compositions signées des trois musiciens.

Mélodie, lyrisme, groove et jubilation du trio constituent la promesse de cette soirée événement.

Henri Texier : contrebasse

Sébastien Texier : saxophone

Gautier Garrigue : batterie

Grand Amphithéâtre de la Maison de l’Océan 195 RUE SAINT-JACQUES 75005 Paris 5ème

