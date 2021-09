Sophia Djebel Rose / F / Atmosphérique Urgence Disk Records, 21 novembre 2021, Genève.

Urgence Disk Records, le dimanche 21 novembre à 17:00

Sophia Djebel Rose délivre une poésie lumineuse sombre et tremblante. Aux arpèges d’une guitare classique se mêle le dénuement d’une voix qui chante les forêts noires et les eaux claires, les saisons, la mort, la révolte et l’amour. Cette voix pourrait être celle d’une de ces ballades sans âge porté par l’écho d’une montagne mais elle est surtout la voix d’un avenir réinventé à l’aune de nos désirs d’enfants, où le luxe se trouve dans la simplicité d’une après-midi d ‘été. Dans le sillage de Joan Baez, Angel Olsen ou encore Josephine Foster, Sophia Djebel Rose réinvente la langue française et l’infuse de saveurs lointaines

Prix Libre

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



