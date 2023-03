Sophia Aram – Le monde d’après (Paris) STUDIO DES CHAMPS ELYSEES PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Sophia Aram – Le monde d'après (Paris)

STUDIO DES CHAMPS ELYSEES, 28 octobre 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-10-28 à 20:30. Tarif : 38.2 à 38.2 euros.

SOPHIA ARAM
Le monde d'après

Pour mon 5ème spectacle, j'ai choisi de m'amuser avec la dinguerie d'une époque réussissant l'exploit de ressusciter les timbrés que l'on croyait oubliés et d'en inventer de nouveaux qui n'ont rien à envier aux premiers. Je dédie ce spectacle aux antivax découvrant l'innocuité d'un faux pass-vaccinal face à un vrai virus, aux petites bourgeoises le cul bien moulé dans leurs leggings venant expier leurs vacances à Courchevel en faisant la promotion d'un islam rigoriste qu'elles n'auront ni à subir ni à combattre, aux antisémites décomplexés par la grâce d'un candidat réussissant l'exploit d'être juif et pétainiste, aux gilets jaunes venus vomir leur bière sur la tombe du soldat inconnu, aux complotistes, aux populistes et aux décérébrés qui les excusent autant qu'il les utilisent. Aux poutinola?tres qui après avoir crié tous les samedis à la dictature dans notre pays, admirant la poigne d'un autocrate sans foi ni loi…

N° téléphone accès PMR : 01 53 23 99 19

