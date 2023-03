Sopa Dance Urrugne Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Urrugne

Sopa Dance, 12 mars 2023, Urrugne

2023-03-12 09:00:00 – 2023-03-12 Urrugne

Basses-Pyrénées EUR 0 0 9h : concoctez ensemble une soupe en musique ! Amenez vos légumes si vous le souhaitez

10h : Rap des légumes, chanté par les enfants des écoles

11h /13h : Danse en ligne avec l’association « Danser à deux »

12h : Partage et dégustation de la soupe collective sur place ou à emporter.

