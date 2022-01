Swimrun Côte Sud Landes – Hossegor 2022, Soorts-Hossegor Parc Rosny, 13 mai 2022 12:00, Soorts-Hossegor.

13 – 15 mai Sur place sur inscription http://www.swimrun-cote-sud-landes.fr

http://www.swimrun-cote-sud-landes.frdécouvrir ou vous défier sur l’une des 5 courses du Swimrun Côte Sud Landes. De la course découverte au challenge hors norme, plongez au cœur d’un territoire d’exception. Entre lac, canal et océan, partez à la découverte de parcours à la fois urbains et sauvages et émerveillez-vous devant les plus beaux panoramas du sud des Landes, entre Hossegor, Capbreton et Seignosse. Au total 1000 participants viendront s’affronter sur ce terrain de jeu hors norme.

Au programme des nouveautés 2022 :

• l’Ambitieuse, 40 km en immersion au cœur du territoire Côte Sud Landes, entre Seignosse, Hossegor et Capbreton sera un challenge hors norme dans un cadre enchanteur. Une course élitiste réservée aux équipes chevronnées ! Attention clôture des inscriptions pour cette course au 28 février 2022.

• La Furtive devient la Rassurante pour un parcours 100% au lac et canal d’Hossegor à marée haute sur 7 km. Un parcours idéal pour les débutants, famille, adolescents et/ou les nageurs moins à l’aise à l’océan.

• le Challenge Entreprises ouvert aux trois courses : l’Audacieuse 20 km, la Sauvage 10 km et la Rassurante 7 km, de quoi motiver vos collègues ou collaborateurs à prendre part à l’événement en portant haut les couleurs de votre entreprise.

• un village d’animations et d’exposants avec buvette et concerts sur site pour vivre 3 jours d’événement sportif et festif tous ensemble !

Le Swimrun Côte Sud Landes s’engage dans une démarche de développement durable depuis 2019 :

• en mettant en place des initiatives propres grâce à l’accompagnement de l’association Water Family

• en s’entourant de partenaires locaux & landais

• en reversant 1% d’éco-participation pour chaque inscription à plusieurs associations de protection de l’environnement

Inscriptions et informations sur www.swimrun-cote-sud-landes.fr

Les courses :

– la Kids : 1,6km

SWIM : 0,6km / RUN : 1km

Ouverte au 8-9 ans et 10-11 ans

Gratuite

– la Rassurante : 7km

SWIM : 2,4km / RUN : 4,6km

Ouverte à partir de 12 ans (2010)

60€/équipe du 15 janvier au 28 février 2022

70€/équipe du 1er mars au 14 avril 2022

– la Sauvage : 10km

SWIM : 2,7km / RUN : 7,3km

Ouverte à partir de 14 ans (2008)

90€/équipe du 15 janvier au 28 février 2022

100€/équipe du 1er mars au 14 avril 2022

– l’Audacieuse : 20km

SWIM : 3km / RUN : 17km

Ouverte à partir de 16 ans le jour de la course

120€/équipe du 15 janvier au 28 février 2022

130€/équipe du 1er mars au 14 avril 2022

– l’Ambitieuse : 40km

SWIM : 7km / RUN : 33km

Ouverte à partir de 18 ans le jour de la course

250€/équipe du 5 décembre 2021 au 28 février 2022

Pour les inscriptions

– Photocopie de licence 2021/2022 (FFTRI – FFSS)

OU

– Certificat médical

– Attestation natation de 400, 1000 ou 1500m ou d’aisance aquatique

Programme de ces trois jours :

Vendredi 13 mai

7h30 – L’Ambitieuse 40 km

Samedi 14 mai

13h00 – L’Audacieuse 20 km

14h00 – La Sauvage 10 km

Dimanche 15 mai

11h00 – La Kids 1,6 km

16h00 – La Rassurante 7 km

Parc Rosny Soorts Hossegor 40150 Soorts-Hossegor Soorts Landes

vendredi 13 mai – 12h00 à 18h00

samedi 14 mai – 09h00 à 21h00

dimanche 15 mai – 09h00 à 18h00