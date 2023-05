Cours de Yoga & Stand Up Paddle Plage Blanche Catégories d’évènement: Landes

Soorts-Hossegor

Cours de Yoga & Stand Up Paddle Plage Blanche, 20 mai 2023, Soorts-Hossegor. Événement Yoga & Stand Up Paddle sur le lac d’Hossegor.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 11:00:00. EUR.

Plage Blanche

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Yoga & Stand Up Paddle event on the lake of Hossegor Evento de Yoga y Stand Up Paddle en el lago de Hossegor Yoga- & Stand Up Paddle-Event auf dem See von Hossegor Mise à jour le 2023-05-09 par OT Hossegor

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soorts-Hossegor Autres Lieu Plage Blanche Adresse Plage Blanche Ville Soorts-Hossegor Departement Landes Lieu Ville Plage Blanche Soorts-Hossegor

Soorts-Hossegor Plage Blanche Soorts-Hossegor Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soorts-hossegor/

Cours de Yoga & Stand Up Paddle Plage Blanche 2023-05-20 was last modified: by Cours de Yoga & Stand Up Paddle Plage Blanche Plage Blanche 20 mai 2023 Plage Blanche Soorts-Hossegor

Soorts-Hossegor Landes