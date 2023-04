Soirée Années 80 au Trinquet Avenue du Centre Soorts-Hossegor Catégories d’Évènement: Landes

Soorts-Hossegor

Soirée Années 80 au Trinquet Avenue du Centre, 22 avril 2023, Soorts-Hossegor. Soirée dansante Années 80 !.

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

Avenue du Centre Le Trinquet

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



80’s dance party ! Fiesta de baile de los 80 80er-Jahre-Tanzabend! Mise à jour le 2023-03-27 par OT Hossegor

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soorts-Hossegor Autres Lieu Avenue du Centre Adresse Avenue du Centre Le Trinquet Ville Soorts-Hossegor Departement Landes Lieu Ville Avenue du Centre Soorts-Hossegor

Avenue du Centre Soorts-Hossegor Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soorts-hossegor/

Soirée Années 80 au Trinquet Avenue du Centre 2023-04-22 was last modified: by Soirée Années 80 au Trinquet Avenue du Centre Avenue du Centre 22 avril 2023 Avenue du Centre Soorts-Hossegor

Soorts-Hossegor Landes