SOOO POP Le Carreau du Temple, 10 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 10 mars 2022

de 20h00 à 22h00

SOOO POP ce sont des soirées à l’ambiance animée, rétro et conviviale, durant lesquelles Cléa Vincent invite des artistes repréré·e·s et artistes émergent·e·s à se rencontrer autour de chansons live et duos inédits, accompagné·e·s par un backing band et entrecoupés d’interviews libres. Un moment rare d’échanges et de musique pour découvrir les voix de la nouvelle pop française.

Clair est avec sa guitare nylon, sa voix et tout est dans sa tête. Quand elle chante, c’est la joie, la musique, les vacances à Saint-Gilles Croix de Vie. Elle voit flou, le monde est mystérieux, tout le monde la fait chier. Heureuse une fois sur deux dans sa maison magique.

Sur des arrangements pointillistes de guitares, pianos et programmations électroniques, chien noir interprète ses chansons d’une voix gracile qui évoque le paradis perdu de l’enfance. Accrocheuses et légères, on a envie de les écouter en boucle, puis de plonger en elles, parce qu’il y a un monde sous la surface. Après un 1er EP en juin 2021 (naïve), chien noir récolte les sélections (Chantier des Francos, le FAIR…), les synchros (campagne nationale la Redoute) et une belle nomination aux Victoires de la Musique 2022. La sortie du 2ème EP est prévue pour le Printemps.

Aurélien Hamm, aka Saint DX et ses synthés made in 80’s figurait dans le top 15 artistes Konbini à suivre en 2021. Il s’illustre avec I Still Care et Prime of Your Life, tiré de son premier EP paru en novembre 2019 (Cracki Records, Because Music). Saint DX peint l’amour, l’harmonie, le romantisme et la mélancolie avec sa voix et ses instruments. Après s’être illustré chez Taratata aux côtés de Catherine Ringer, le chanteur, compositeur et producteur français livre un nouvel exemple de sa “pop ultra classe” (Nova) avec son projet Unmixtape. Entièrement réalisé durant le premier confinement.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

