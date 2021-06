Paris Le Carreau du Temple Paris SOOO POP – Juillet 2021 Le Carreau du Temple Paris Catégorie d’évènement: Paris

SOOO POP – Juillet 2021 Le Carreau du Temple, 2 juillet 2021

SOOO POP revient pour enflammer le scène du Carreau du Temple une dernière fois pour bien débuter l’été ! La chanteuse Cléa Vincent accueille comme à la maison trois artistes de la scène pop française : Fils Cara, Theodora et Saskia pour 1h30 de lives inédits ! SOOO POP, ce sont des soirées au cours desquelles la chanteuse Cléa Vincent accueille comme à la maison trois artistes de la scène pop française. Un artiste repéré et expérimenté, deux jeunes artistes émergents pour 1h30 de live inédit et d’interview intimiste. Comme à la maison, Cléa Vincent accueille trois artistes de la pop française à chaque édition pour une soirée-concert. Né de son émission dédiée à ses chouchous de la chanson, son rendez-vous en direct au Carreau du Temple est devenu un incontournable du genre. LA SOIRÉE-CONCERT Pour cette nouvelle saison, Cléa Vincent accueille 3 artistes de la scène pop francophone sur la scène de Sooo Pop pour 1h30 de musique et de duos inédits ! Nous sommes ravis d’y accueillir Fils Cara, Theodora et Saskia ! Fils Cara, poète moderne, héritier d’un Kurt Cobain ou d’un Serge Gainsbourg, nous offre un patchwork musical généreux, entre chanson française, rap et pop italienne. Theodora, ovni musical aux influences queer, hip hop et electro minimale propose une série d’expérimentations belles et intenses. Saskia, figure montante d’exception, envoûte de son timbre chaleureux sur des titres engagés qui flirtent avec la pop, la soul et le r’nb. Concerts -> Chanson française Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

