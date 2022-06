SOOO POP avec The Doug, Zaho de Sagazan et Pépite Le Carreau du Temple, 9 juin 2022, Paris.

Le jeudi 09 juin 2022

de 20h00 à 21h30

. payant Tarif unique à 15€

Pour la dernière de la saison de SOOO POP, la chanteuse Cléa Vincent accueille trois artistes de la scène pop française, pour 1h30 de live inédit et d’interview intimiste : The Doug, Zaho de Sagazan et Pépite !

SOOO POP, ce sont des soirées au cours desquelles la chanteuse Cléa Vincent accueille trois artistes de la scène pop française. Un artiste repéré et expérimenté, deux jeunes artistes émergents pour 1h30 de live inédit et d’interview intimiste.

The Doug

Pour panser ses écorchures, soigner ses maux et dessiner les grands rêves d’une génération, The Doug a choisi une guitare toute nue pour écrire un rap virevoltant autour de la chanson française, où l’on décèle ici et là un jeune Bashung, les premières heures d’un Fauve ou d’un Feu! Chatterton. À tout juste 20 ans, l’introspection et le voyage intérieur sont autant d’inspirations qui nourrissent le jeune Clermontois. Produit par Zicol et l’Épicerie de Nuit, qui ont su saisir cette sensibilité à fleur de peau et préserver ce vrai talent d’écriture, The Doug se dévoile aussi bien sur scène qu’à l’écran, illuminant d’une grâce fragile des clips minimalistes et crépusculaires.

Zaho de Sagazan

Zaho de Sagazan c’est une voix singulière et puissante, de celles qui font dresser nos poils. Un timbre grave porté par des rythmes électroniques qui côtoient la techno berlinoise et l’electronica française. Passant des murmures aux cris, l’artiste de 21 ans s’amuse, se raconte et dissèque les travers humains sur des textes en français d’une sincérité tranchante. Ses mots, drapés de mélodies puissantes à la mélancolie subtile, nous plongent dans une intimité partagée, où l’on goûte à la délicieuse liberté de danser, de penser et de s’émouvoir. Aux côtés de son batteur Tom Geffray, Zaho nous livre une Krautpop moderne inspirée de ceux qui l’ont fait danser tels que Koudlam ou Autumn. Côtoyant la folie de Catherine Ringer ou Brigitte Fontaine vient toujours le moment où elle retourne s’asseoir les yeux fermés à son piano, fidèle allié de ses créations.

Pépite

Pépite est une aventure à deux, une rencontre entre Edouard et Thomas au détour d’une plage. Leur musique est aussi une collision entre la chanson française, l’Amérique et la Jamaïque. Thomas chante et écrit. Édouard y apporte les chœurs et des couleurs flottantes. Les chansons de Pépite portent à la fois le sublime et l’esseulé, la félicité et la lassitude, l’émerveillement et la torpeur, comme si elles étaient toutes écrites et enregistrées dans l’interstice exact qui suit – ou qui précède – le bonheur.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

© Sooo Pop SOOO POP – Juin 2022