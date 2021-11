Soonoo Luynes, 17 novembre 2021, Luynes.

Soonoo Luynes

2021-11-17 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-17 17:45:00 17:45:00

Luynes Indre-et-Loire Luynes

Spectacle d’improvisation vocale et d’images, Soonoo est un texte dit et chanté, imagé. L’émotion est portée par les mots de Jean-Luc Raharimanana, la voix de Géraldine Keller, les fragments de paysage des peintures projetées de Griotte Mahajanga et les sons inventés et transformés par Yann Marquis.

C’est une histoire entre un enfant extraordinaire, Kalanoro, et un animal hors du vu, Irango, sur des sentiers de joie, de peur, de risque, de confort et d’aventure. Une remise en cause permanente de la perception ordinaire.

culture@luynes.fr +33 2 47 55 56 60

© SoaZara

Luynes

