SOON COME Le Rallumeur d’étoiles Martigues, vendredi 2 février 2024.

SOON COME ♫REGGAE♫ Vendredi 2 février, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T21:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T21:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:30:00+01:00

SOON COME est un groupe de reprise reggae à dominante accoustique, qui reprend des standards mais aussi des morceaux plus contemporains.

Une petite section de quatre musiciens a développé un répertoire de compositions en français qui évoquent l’humanité, le spirituel, l’espoir, le politique, le logement, la musique reggae forcément.

Ils viendront défendre leur répertoire et le compléteront par quelques reprises dont Clinton Fearon, Toots and the Maytals, The Abyssinians, mais aussi quelques morceaux modernes de Mike Love, Marcus Gad, et Chronixx.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]