SOOM T & The Stone Monks + Silya FaYa La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard, vendredi 16 février 2024.

SOOM T & The Stone Monks + Silya FaYa ♫♫♫ Vendredi 16 février, 20h00 La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) De 18 à 23€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T20:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T20:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:30:00+01:00

►SOOM T Avec son style inimitable et son flow complètement dément, Soom T, « la Reine du raggamuffin » parcourt le monde depuis plus de 20 ans. Accompagnée de ses musiciens, The Stone Monks, elle chante le reggae comme personne et raconte ses combats quotidiens à travers des textes engagés et percutants. Sa musique, à la croisée du reggae, du dub et du hip hop, est un voyage musical unique, militant et exotique. Soom T est une artiste à l’énergie débordante, dont la fougue scénique inouïe ne s’est jamais démentie.

►Silya FaYa Originaire de Salon de Provence, Silya FaYa a développé une culture Reggae qui va de Dezarie à Alpha et Omega. Lors d’un voyage humanitaire au Népal, elle découvre l’Everest Sound System et contribue à sa notoriété en Europe, côtoyant ainsi les sélecta français, népalais, anglais et autres chanteurs. Préparez-vous à voyager !

Ouverture des portes 20h00 Début du concert 20h30.

Tarifs :

►En prévente (hors frais de loc.) Debout 20€ / Réduit 18€ / Réduit Châteaurenardais 5€ (uniquement sur lespassagers.net dans la limite des places disponibles).

►Sur place Debout 23€.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/soom-t-the-stone-monks-1iere-partie »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]