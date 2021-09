Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Soom T & The Stone Monks Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Soom T & The Stone Monks

Rocher de Palmer, le jeudi 17 mars 2022

Rocher de Palmer, le jeudi 17 mars 2022 à 20:30

Impossible de l’enfermer dans une case, tant son univers est teinté de soul, dancehall, trip hop, punk, R&B… Soom T a forgé sa culture musicale à grands coups de Rage Against The Machine, Public Enemy, Cypress Hill, mais aussi Tori Amos, Björk ou Des’ree… À l’adolescence, en révolte contre des parents trop stricts, elle galère à Glasgow où elle intègre un groupe politique de jeunes représentants des quartiers – expérience décevante – avant de se tourner vers la musique où elle trouve, enfin, un moyen d’expression qui lui convient. Tâtant du punk comme du hip hop, c’est finalement sur la scène reggae-dub que Soom T s’épanouit, posant sa voix sur une multitude de productions (Monkeytribe, Miss Kittin, The Bug, Asian Dub Foundation…) avant de sortir, sur le tard, ses propres disques : Free as a Bird, Born Again… et bientôt un nouvel album (en mai prochain) ! EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 24€ / Plein tarif : 22€/ Tarif abonné : 19€

Reine du raggamuffin, l'Écossaise d'origine indienne Soom T entame une tournée avec son band, en prélude de son prochain album programmé pour début 2022.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:30:00 2022-03-17T22:30:00

