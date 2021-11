Soom T & The Stone Monks Metronum, 18 mars 2022, Toulouse.

Soom T & The Stone Monks

Metronum, le vendredi 18 mars 2022 à 20:00

### Reggae Après 4 ans d’absence dans la ville Rose, et son premier live band show autour de « Free as a bird », [SOOM T](https://www.facebook.com/SoomTMusic), la reine du raggamuffin revient enfin à Toulouse le 18 mars 2022 ! Elle sera accompagnée de son band « The Stone Monks » pour nous faire découvrir « THE ARCH » son nouvel album à paraitre en septembre prochain (X-Ray Production).Tu peux déjà découvrir les singles : « Far From Home » et « Original That’s me ». Check it ! Originaire de Glasgow, Soom T parcourt le monde depuis plus de 20 ans avec son attitude excentrique, son style inimitable et son flow complètement dément.Elue meilleure MC par la scène raggamuffin, Soom T a su s’entourer d’une équipe de musiciens à la hauteur de son talent et distille depuis 2018 des shows explosifs ! Après avoir écumé les plus grandes scènes européennes elle revient à Toulouse pour t’embarquer dans son univers singulier mêlant Reggae, Hip-Hop, Electro 8-bit et Soul musique ! ### + d’infos //www.youtube.com/embed/DCHfwLQnhHI [Site du metronum](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=70120356) **![]()** ### Infos pratiques : * Vendredi 18 mars 2022 de 20h à 23h * Bar & offre de restauration sur place

Tarifs : 19€/23€ (sur place)

Culture

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T22:59:00