SOOM T & THE STONE MONKS + JOY. D Le Tamanoir, 7 mai 2022, Gennevilliers.

### **SOOM T & THE STONE MONKS** Avec son style inimitable et son flow complètement dément, Soom T parcourt le monde depuis plus de 20 ans. Toujours en production elle a dévoilé le 08 avril 2022 son nouvel album « Good ». Un opus à la croisée du reggae, du dub et du jazz, dans lequel elle dénonce, comme à son habitude, les problèmes politiques et sociaux de notre époque. Elle retournera à cette occasion sur les routes de France et d’Europe, toujours accompagnée de son band : The Stone Monks ! Préparez-vous pour un voyage musical unique à la recherche de tout ce qui est « bon » dans ce monde avec « Good », le tant attendu nouvel album de Soom T, la « Reine du raggamuffin » ! [Lien d’écoute](https://youtu.be/iQA22Owg2us) ### **JOY. D** Entre sa Bretagne de braise et ses origines réunionnaises, la chanteuse musicienne Joy.D dévoile une pop soul émouvante et groovy, bercée de Great Black Music Joy.D est un joyau à fleur de peau qui déploie un univers introspectif, sensuel et délicat, aussi vibrant sur trame acoustique que sur son canevas électrique, une découverte subtilement envoûtante. Influencée par des artistes comme Etta James, Alabama Shakes, Ayo ou Selah Sue, elle se forge une voix à part, puissante et sincère. Ses compositions sont nourries par les failles et les forces, les douleurs et les délices qui naissent de l’art de la rencontre. Joy.D collabore avec le réalisateur Olivier Leducq (Oxmo Puccino, Christophe, Deluxe) avec qui elle travaille sur ses deux premiers singles « Say it to me » et « Black hole », faisant habilement évoluer ses compositions originelles vers des titres lumineux et finement produits. [Lien d’écoute](https://youtu.be/2ZDLD86plBg)

Prévente 8/10 euros et Sur place 10/12 euros

Reggae / Hip hop

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine



