Soom T à La Maroquinerie!

la maroquinerie, le vendredi 22 avril à 19:30

Avec son style inimitable et son flow complètement dément, Soom T parcourt le monde depuis plus de 20 ans et a écumé les plus grandes scènes européennes. Toujours ultra productive, elle dévoilera le 08 avril 2022 son nouvel album “Good”. Un opus à la croisée du reggae, du dub et du jazz, dans lequel elle dénonce, comme à son habitude, les problèmes politiques et sociaux de notre époque. Elle retournera à cette occasion sur les routes de France et d’Europe, toujours accompagnée de son band : The Stone Monks !

SOOM T, la reine du raggamuffin débarque à Paris, le 22 avril 2022 à la Maroquinerie !

la maroquinerie 23 Rue Boyer, 75020 Paris Quartier du Père-Lachaise Paris



2022-04-22T19:30:00 2022-04-22T23:59:00