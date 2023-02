SOOLKING TOURNEE Carré des Docks -Le Havre Normandie LE HAVRE Catégories d’Évènement: Le Havre

Vertigo (LR-21-008878) présente ce concert SOOLKING + Première PartieSoolking, connu sous le pseudonyme de MC Sool jusqu'en 2013, de son vrai nom Abderraouf Derradji, né le 10 décembre 1989 à Baïnem, dans la banlieue nord d'Alger, est un rappeur, chanteur et ancien danseur algérien. En 2018, Soolking trouve le succès en France avec les titres « Milano », puis « Guérilla », avant de connaître un succès international avec le single « Dalida ». En hommage à la chanteuse Dalida, Soolking reprend le refrain du tube « Paroles… Paroles… » de la chanteuse. Il sort dans la foulée son premier album solo intitulé « Fruit du démon » qui sera rapidement certifié disque d'or. En 2020, Soolking sort son deuxième opus « Vintage ». Cheb Mami, Heuss l'Enfoiré, Dadju, Gambi, SCH, 13 Block, Jul, Kliff et Méro ont répondu favorablement à son invitation sur ce projet. Après avoir ambiancé les charts tout l'été 2021 avec le single Bebeto, en featuring avec Kendji Girac, Soolking revient en 2022 avec « Suavemente » qui cumule déjà plus de 80 millions de vues et qui annonce son très attendu troisième album "Sans Visa". Soolking Votre billet est ici Carré des Docks -Le Havre Normandie LE HAVRE Quai de la Réunion – Rue Marceau Seine-Maritime



