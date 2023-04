Journées européennes du Patrimoine, 16 septembre 2023, Sonzay.

Ouverture au public du Château de La Motte pour les JEP

Visite guidée des extérieurs à 14 h et 15 h !.

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 16:00:00. EUR.

Sonzay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Opening to the public of the Château de La Motte for the JEP

Guided tour of the exterior at 2 and 3 pm!

Apertura al público del Château de La Motte para el PEC

Visita guiada del exterior a las 14.00 y a las 15.00 horas

Öffnung des Schlosses La Motte für die Öffentlichkeit während der JEP

Geführte Besichtigung der Außenanlagen um 14:00 und 15:00 Uhr!

Mise à jour le 2023-04-14 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan