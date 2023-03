Les Solos au Paradis – Animation au camping Sonzay Sonzay Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Sonzay . 99 EUR 99 99 Week-end évènement pour les célibataires pour faire des rencontres et peut-être LA rencontre.

Du vendredi au dimanche, nos animateurs ont concocté un cocktail explosif de jeux, quizz, challenge afin de créer un climat propice aux échanges. Du son, de la danse, et des activités au programme. Week-end évènement pour les célibataires pour faire des rencontres et peut-être LA rencontre.

Du vendredi au dimanche, nos animateurs ont concocté un cocktail explosif de jeux, quizz, challenge afin de créer un climat propice aux échanges. Du son, de la danse, et des activités au programme. info@laradaparc.com +33 2 47 24 72 69 http://www.laradaparc.com/ Camping l’Arada Parc

