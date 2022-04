Sonus ex machina / Solistes de l’Ensemble intercontemporain – Marc Battier – Cort Lippe – Manoury Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Revisitant la mythologie romaine, Philippe Manoury base les trois premiers volets de son œuvre sur Jupiter, Pluton et Neptune. L’artiste utilise un concept inventé de « partitions virtuelles » à travers une représentation le 23 juin, à la Philharmonie (19e). Revisitant la mythologie romaine, Jupiter, Pluton et Neptune sont les trois premiers volets d’une tétralogie de Philippe Manoury, fondatrice par son exploration rigoureuse des relations entre instruments acoustiques et informatique en temps réel. C’est au cours de ce travail, réalisé à l’Ircam avec la collaboration scientifique du mathématicien américain Miller Puckette, que Philippe Manoury a imaginé le concept de « partitions virtuelles », c’est-à-dire la détection et le suivi par une machine en temps réel du jeu de l’interprète afin de pouvoir intégrer certaines données de l’interprétation à la composition. Une révolution dans l’approche de la composition informatique et, plus largement, dans l’approche de la composition tout court. Une révolution menée dans les années 1980-90 avec la complicité des solistes de l’Ensemble intercontemporain. Leurs successeurs les reprennent aujourd’hui, sur des machines bien plus perfectionnées, et beaucoup moins propices au plantage ! Lieu : Le Studio – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23017 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430772044

