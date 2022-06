Sonus ex machina Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 23 juin 2022

de 19h30 à 22h00

. payant Tarif plein : 33 € Tarif réduit : 28,05 € Pass ManiFeste : 24,75 € Pass Jeune : 8 €

Jupiter, Pluton et Neptune : trois jalons de l’épopée de Philippe Manoury en terre d’électronique, trois pierres fondatrices de musique mixte en temps réel. Dans les années 1980, au cours de cette recherche réalisée à l’Ircam avec la collaboration du scientifique Miller Puckette, Philippe Manoury a imaginé le concept de « partitions virtuelles », c’est-à-dire la détection et le suivi du jeu de l’interprète par la machine, afin de pouvoir intégrer certaines données de l’interprétation à la composition. Une révolution pour la composition informatique, pour la composition en tant que telle, menée avec la complicité des solistes de l’Ensemble intercontemporain. Sonus ex machina est aussi l’histoire d’interprétations successives et des états de la technologie en évolution permanente. Quarante ans après son élaboration, Sonus conserve le caractère enthousiasmant d’une « première fois ». Solistes de l’Ensemble intercontemporain

Gilles Durot, Aurélien Gignoux, Samuel Favre percussion

Sophie Cherrier flûte

Dimitri Vassilakis piano

Philippe Manoury Jupiter ; Pluton ; Neptune
Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Philharmonie de Paris, Ensemble intercontemporain.
Philharmonie de Paris
221 Av. Jean Jaurès
75019 Paris

5 : Porte de Pantin (Paris) (29m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

https://manifeste.ircam.fr/agenda/sonus-ex-machina/detail/

