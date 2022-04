Sons • Sooma • The Unclouders SUPERSONIC, 4 mai 2022, Paris.

Le mercredi 04 mai 2022

de 19h00 à 23h30

. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Une soirée de trois concerts gratuits, Nuits Rock et Disquaire à Paris !

SONS

Il s’en est passé des choses depuis que ces quatre garçons ont été repérés par Studio Brussel et Rock Werchter en 2018. Dans la foulée, ils partaient pour une solide année de tournée et faisaient l’unanimité. En 2019, ils dévoilaient leur premier album produit par Reinhard Vanbergen (Das Pop) et Michael Badger-Taweel (King Gizzard & The Lizard Wizard). Les guitares rugissent, la batterie est frénétique, la basse joue sur des routes sinueuses : une toile de fond parfaite pour le chanteur qui alterne entre voix métrique, cri perçants et chuchotements rauques.

C’est une tempête sonore dont ils ne perdent jamais le contrôle, une vraie leçon de plus en plus impressionnante au fil des concerts. C’est SONS. Tout en majuscules. Et à juste titre.

SOOMA

« Têtes baissées et assurés de leurs aptitudes, le trio zurichois échafaudent leur matière dans une puissance rythmique compacte, fabriquant des angles abrupts et des lignes cabossées. L’intensité de leur punk noise prend forme dans la détermination de frapper juste et fort, à grands renforts d’une guitare-meuleuse étincelante. » – MOWNO

THE UNCLOUDERS

Nouveau venu dans le paysage rock Français, le duo The Unclouders continue son ascension et part en tournée dans toute la France pour défendre son premier EP sorti il y a quelques semaines.

Entre compositions rock, vintage et dynamique, et la création d’un univers visuel urbain et dépouillé, les deux acolytes se taillent depuis leurs débuts la réputation d’un binôme comparable aux Black Keys ou autres White Stripes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)



Sons • Sooma • The Unclouders / Supersonic (Free entry)