Sons of Kemet Parc Floral de Paris, 17 juillet 2022, Paris. Le dimanche 17 juillet 2022

de 17h00 à 18h30

. gratuit

Cet été, venez profiter gratuitement d’un concert de jazz exceptionnel dans le cadre bucolique du Parc Floral de Paris ! Emmené par le saxophoniste Shabaka Hutchings, Sons of Kemet a sorti en mai 2021 son 4ème album « Black to the Future ». Le quartet délivre un nouveau manifeste rythmique et militant qui voit son origine dans le mouvement Black Live Matters. Un album poétique, en phase avec les thèmes culturels qui parcourent le monde, engagé, et qui modernise les oeuvres contestataires du jazz des années 60/70 à base de percussions énervées et d’un groove inégalable.



LINE UP : Shabaka Hutchings – Saxophone

Theon Cross – Tuba

Edward Wakili-Hick – Batterie

TBC – Batterie ———– ✿ Rendez-vous le dimanche 17 juillet à 17h

✿ Concert gratuit, entrée libre Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://festivalsduparcfloral.paris/event/sons-of-kemet/

©Udoma Janssen

