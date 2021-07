Paris Jardin des Rosiers - Joseph Migneret Paris Sons… Jardins secrets – Déambulation sonore et théâtrale Jardin des Rosiers – Joseph Migneret Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sons… Jardins secrets – Déambulation sonore et théâtrale Jardin des Rosiers – Joseph Migneret, 26 août 2021-26 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 au 28 août 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 11h30 à 12h15

et jeudi, vendredi, samedi de 15h à 15h45

gratuit

Une déambulation sonore et théâtrale pour (re)découvrir un lieu peut-être familier ! Se mettre à l’écoute des « paysages sonores » le temps d’une ballade menée par un étrange personnage mi jardinier, mi épouvantail, gardien de l’histoire et des secrets du jardin qu’il se fera un plaisir de partager avec vous ! L’idée ici est d »inviter les publics à s’engager avec un étrange personnage – mi jardinier, mi épouvantail, dans un parcours sensoriel, sonore et artistique au cours d »une déambulation dans les secrets d’un lieu pourtant familier. S’ouvrir et découvrir les territoires souvent inconnus du jardin et les secrets qu »il recèle. Deviner une plante pousser ou saluer un insecte, déambuler à travers ces paysages sensibles. C’est aussi se mettre à l’écoute du silence et des murmures des « paysages sonores » qui les entourent – bruits d’ambiances, de villes, bruits naturels (oiseaux, vent…). C’est attirer l’écoute des promeneurs sur un univers de vibrations fines et inconnues à l »oreille quotidienne pour de nouvelles découvertes évocatrices ! Spectacles -> Théâtre Jardin des Rosiers – Joseph Migneret 10 rue des Rosiers Paris 75004

1 : Saint-Paul (197m) 7 : Pont Marie (441m)

Contact :Cie ACTA 0139924681 vincent@acta95.net https://compagnie-acta.org/ https://www.facebook.com/cieacta/ 0139924681 contact@acta95.net

Date complète :

Léo Paoletti

