Aisne Itancourt Rassemblement de motards à Itancourt organisé par les Sons of Picardia en collaboration avec l’association Les p’tits warriors !

Venez participer à la balade à moto le 8 Avril à Itancourt à partir de 11 heures et prendre un repas proposé par les p’tits warriors dont les bénéfices seront reversés aux enfants de l’association. Rassemblement de motards à Itancourt organisé par les Sons of Picardia en collaboration avec l’association Les p’tits warriors !

Rassemblement de motards à Itancourt organisé par les Sons of Picardia en collaboration avec l'association Les p'tits warriors !

Venez participer à la balade à moto le 8 Avril à Itancourt à partir de 11 heures et prendre un repas proposé par les p'tits warriors dont les bénéfices seront reversés aux enfants de l'association. Ludovic.franciere@gmail.com +33 7 86 84 61 59

