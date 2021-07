SONS CROISÉS Médiathèque François Mitterrand, 27 août 2021, Bassens.

SONS CROISÉS

Médiathèque François Mitterrand, le vendredi 27 août à 19:00

Les uns font écho à l’imaginaire et au sensoriel avant de devenir les catalyseurs d’un rituel social. Les autres convoquent le sens, l’idée, l’émotion, avant de résonner dans l’intime de l’âme et du corps. Les sons de la musique et ceux des mots opèrent chacun à leur façon. Et la complémentarité de ces formes d’expression explique sans doute leur ancestrale coexistence dans les cultures. En organisant la confrontation publique et simultanée de textes parlés et de musiques jouées, Sons Croisés entend libérer une force poétique renouvelée. C’est, dans la symbiose d’un instant, une autre dimension d’émotion. Durée de chaque duo : 1h15 environ

COMPAGNIE SONS VIFS, Duos pour mélodies des mots, Eté Métropolitain

Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T19:00:00 2021-08-27T20:15:00