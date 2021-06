SONS CROISÉS – Jacques Rebotier (voix) & Élise Caron (voix) par la Compagnie Sons vifs LORMONT,Parc du Bois fleuri, 21 août 2021-21 août 2021, Lormont.

**Duos pour mélodies des mots** Les uns font écho à l’imaginaire et au sensoriel avant de devenir les catalyseurs d’un rituel social. Les autres convoquent le sens, l’idée, l’émotion, avant de résonner dans l’intime de l’âme et du corps. Les sons de la musique et ceux des mots opèrent chacun à leur façon. Et la complémentarité de ces formes d’expression explique sans doute leur ancestrale coexistence dans les cultures. En organisant la confrontation publique et simultanée de textes parlés et de musiques jouées, Sons Croisés entend libérer une force poétique renouvelée. C’est, dans la symbiose d’un instant, une autre dimension d’émotion. — **A LORMONT : Duo Jacques Rebotier (voix) & Élise Caron (voix)** **Extraits de** _**Litaniques**_**,** _**Le Dos de la langue**_ **et** _**Description de l’omme**_ **de Jacques Rebotier** Un poète-diseur de bonnes aventures, une chanteuse comédienne sur le vif. Attrapez ! Jacques Rebotier ouvre ses livres et ses partitions et compose un bouquet de fleurs, un florilège, une anthologie. Sans notes et sans portées, Jacques Rebotier transforme les mots en rythmes, bruits et sons, musique. Elise Caron les joue et en joue, comme elle sait si bien se jouer de ses innombrables talents de chanteuse et de comédienne. Le duo s’amuse à tarabuster l’écriture. Les mots deviennent alors les pièces d’un échange tout en amusement poétique. — Production : Cie voQue, conventionnée DRAC Île-de-France et SACEM — **PUBLIC ADOLESCENT ET ADULTE** **DUREE** : 1h15 environ **GRATUIT, SUR RÉSERVATION CONSEILLÉE** : [[mediatheque@lormont.fr](mailto:mediatheque@lormont.fr)](mailto:mediatheque@lormont.fr) (ouverture des réservations le 21 juillet) **LIEU** : Parc du Bois fleuri à Lormont — **Prochains « Sons Vifs » de l’Été métropolitain :** BASSENS avec le duo Pierre Baux & Vincent Courtois le 27/08. — _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

