**Duos pour mélodies des mots** Les uns font écho à l’imaginaire et au sensoriel avant de devenir les catalyseurs d’un rituel social. Les autres convoquent le sens, l’idée, l’émotion, avant de résonner dans l’intime de l’âme et du corps. Les sons de la musique et ceux des mots opèrent chacun à leur façon. Et la complémentarité de ces formes d’expression explique sans doute leur ancestrale coexistence dans les cultures. En organisant la confrontation publique et simultanée de textes parlés et de musiques jouées, Sons Croisés entend libérer une force poétique renouvelée. C’est, dans la symbiose d’un instant, une autre dimension d’émotion. — **A PESSAC : Duo Anne Alvaro (voix) & François Corneloup (saxophone)** **Extraits de** **_Palomar_** **- Italo Calvino** Anne Alvaro, actrice française, figure incontournable du théâtre contemporain (Bob Wilson, Denis Llorca…) et du cinéma (Andrzej Wajda, Raoul Ruiz, Romain Goupil, Agnès Jaoui…) rejointe par François Corneloup, musicien et compositeur remarqué aux côtés d’Henri Texier, Louis Sclavis, Michel Portal, Bernard Lubat, proposent une lecture spontanée de Palomar, recueil de textes subtiles, poétiques et captivants d’Italo Calvino. — Projet conçu et porté par l’association Sons Vifs, en partenariat avec les communes et bibliothèques de Bassens, Bordeaux, Lormont, Parempuyre, Pessac et Villenave-d’Ornon. — **PUBLIC ADOLESCENT ET ADULTE** **DUREE** : 1h15 environ **GRATUIT, SUR RESERVATION OBLIGATOIRE :** kiosque@mairie-pessac.fr / 05 57 93 65 40 (ouverture des réservations le 25 juin) **LIEU** : Pôle Culturel de Camponac à Pessac — **Prochains « Sons Vifs » de l’Été métropolitain :** PAREMPUYRE avec le duo Martine Amanieu & Fabrice Vieira le 11/08, LORMONT avec le duo Jacques Rebotier & Élise Caron le 21/08, BASSENS avec le duo Pierre Baux & Vincent Courtois le 27/08. — _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

