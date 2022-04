Sons buissonniers Prat Prat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Prat

Sons buissonniers Prat, 19 juillet 2022, Prat. Sons buissonniers Prat

2022-07-19 – 2022-07-19

Prat Côtes d’Armor Baladons-nous à la recherche d’instruments de musique que peut nous offrir la nature.

Instants magiques où un brin d’herbe se transforme en sifflet, des fruits en percussions.

Découvrons ensuite comment manipuler et s’amuser avec ses objets sonores. contact@cdson.org +33 2 96 54 61 99 http://www.cdson.org/ Baladons-nous à la recherche d’instruments de musique que peut nous offrir la nature.

Instants magiques où un brin d’herbe se transforme en sifflet, des fruits en percussions.

Découvrons ensuite comment manipuler et s’amuser avec ses objets sonores. Prat

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Prat Autres Lieu Prat Adresse Ville Prat lieuville Prat Departement Côtes d'Armor

Prat Prat Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prat/

Sons buissonniers Prat 2022-07-19 was last modified: by Sons buissonniers Prat Prat 19 juillet 2022 Côtes-d’Armor Prat

Prat Côtes d'Armor