SONS, BRUITS ET BANDE DESSINÉE Le Mans, 25 janvier 2022, Le Mans.

SONS, BRUITS ET BANDE DESSINÉE Espace Bis de la librairie Bulle 13 Rue de la Barillerie Le Mans

2022-01-25 18:30:00 – 2022-01-25 Espace Bis de la librairie Bulle 13 Rue de la Barillerie

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore,

L’acoustique est historiquement une science pluridisciplinaire qui couvre de nombreux domaines d’études et applications (ingénierie mécanique et électrique, physique, psychologie, médecine). Par contre, le son ne se voit pas, les infrasons et les ultrasons ne sont pas perçus par l’être humain ce qui ne facilite pas les explications concernant l’acoustique. Une possibilité de médiation vient étonnamment de la bande dessinée. Elle est par nature un média silencieux, mais elle parvient pourtant à mettre du son dans les mots et les images. Dans cette présentation, la manière dont les principales quantités utilisées en acoustique (fréquence, vitesse du son) sont retranscrites dans le dessin ou les phylactères seront décryptées. De nombreuses bandes dessinées seront utilisées afin d’illustrer la grande diversité des applications de l’acoustique, du sonar à l’effet piézo-électrique. Ce sera l’occasion de redécouvrir des classiques comme Dan Cooper, Astérix, Blake et Mortimer, Spirou ou Michel Vaillant, mais aussi de connaître des ouvrages peut-être moins connus comme Hultrasson, Taka Takata ou Les aventures de Sophie.

Avec Olivier Robin, titulaire d’un doctorat en génie mécanique, professeur adjoint au département de génie mécanique de l’université de Sherbrooke, et passionné de bande dessinée. Et Jean-Yves Duhoo, auteur de bande-dessinée et illustrateur, il a publié notamment Le Labo (2010, Dupuis) et Dans le secret des labos (2019, Dupuis).

Proposé par Le Mans Université et la Librairie Bulle

Public : tout public

Tarif : gratuit, entrée libre

Biennale Le Mans Sonore

Dans le cadre de Le Mans Sonore,

L’acoustique est historiquement une science pluridisciplinaire qui couvre de nombreux domaines d’études et applications (ingénierie mécanique et électrique, physique, psychologie, médecine). Par contre, le son ne se voit pas, les infrasons et les ultrasons ne sont pas perçus par l’être humain ce qui ne facilite pas les explications concernant l’acoustique. Une possibilité de médiation vient étonnamment de la bande dessinée. Elle est par nature un média silencieux, mais elle parvient pourtant à mettre du son dans les mots et les images. Dans cette présentation, la manière dont les principales quantités utilisées en acoustique (fréquence, vitesse du son) sont retranscrites dans le dessin ou les phylactères seront décryptées. De nombreuses bandes dessinées seront utilisées afin d’illustrer la grande diversité des applications de l’acoustique, du sonar à l’effet piézo-électrique. Ce sera l’occasion de redécouvrir des classiques comme Dan Cooper, Astérix, Blake et Mortimer, Spirou ou Michel Vaillant, mais aussi de connaître des ouvrages peut-être moins connus comme Hultrasson, Taka Takata ou Les aventures de Sophie.

Avec Olivier Robin, titulaire d’un doctorat en génie mécanique, professeur adjoint au département de génie mécanique de l’université de Sherbrooke, et passionné de bande dessinée. Et Jean-Yves Duhoo, auteur de bande-dessinée et illustrateur, il a publié notamment Le Labo (2010, Dupuis) et Dans le secret des labos (2019, Dupuis).

Proposé par Le Mans Université et la Librairie Bulle

Public : tout public

Tarif : gratuit, entrée libre

Espace Bis de la librairie Bulle 13 Rue de la Barillerie Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-21 par