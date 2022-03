Sonothèque Châtel-Montagne Châtel-Montagne Catégories d’évènement: Allier

Sonothèque Châtel-Montagne, 4 juin 2022, Châtel-Montagne. Sonothèque Maison des Loisirs 27 avenue Gilbert Dru Châtel-Montagne

2022-06-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-04 18:00:00 18:00:00 Maison des Loisirs 27 avenue Gilbert Dru

Châtel-Montagne Allier Différents espaces d’écoute pour petit.e.s et grand.e.s, cabane d’écoute, écoute au casque ou collective. mdl.chatel@gmail.com +33 6 37 06 54 13 https://www.maisondesloisirs.org/ateliers Maison des Loisirs 27 avenue Gilbert Dru Châtel-Montagne

