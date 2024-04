sonosoccer, installation / performance footballistique Le Manège – Scène nationale Reims, jeudi 13 juin 2024.

Le SonoSocce_r est une installation / performance footballistique, interactive, participative, générative et sonore. Le principe est de jouer une partie de football burlesque dont le public est à la fois le héros et le spectateur. Ces joueurs-spectateurs s’affrontent, sur un terrain dodécagonal, avec un ballon connecté générateur de son. Ces parties de foot déjantées sont agrémentées de temps forts où des musiciens et comédiens viennent pimenter les matchs.

Le ballon connecté, ainsi que des capteurs placés sur le bord du terrain, permettent aux musiciens d’augmenter la partie de football par le sonore, convoquant avec humour le kitsch et le lyrisme, quelque part entre Olive et Tom, Shaolin Soccer et Adidas Power Soccer.

Ainsi, les artistes et créateurs du _SonoSoccer révèlent et subliment les convergences des pratiques artistiques et footballistiques à travers un match de football protéiforme et délirant.

Le Manège – Scène nationale 2 boulevard du Général Leclerc, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 47 30 40 http://www.manege-reims.eu En France, il reste aujourd’hui cinq cirques « en dur », dont un, exceptionnel, qui se trouve à Reims. Construits en 1867, le cirque, ainsi que le manège équestre qui lui fait face, ont été entièrement rénovés dans les années 1990 pour devenir des lieux de spectacles. Bruno Lobé, nommé à la direction en 2015 et son équipe, veillent à la destinée de ce lieu d’art et de culture, labellisé Scène Nationale, dans lequel la danse, le cirque, la marionnette et le cabaret occupent une place de premier choix.

