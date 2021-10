SONORIUM AVEC ROCÉ (PART. 2) Château des ducs de Bretagne, 2 octobre 2021, Nantes.

**Écoute de l’album « Top Départ »** _**Écoute et rencontre musicale**_ “Au bon ouvrier le bon outil” dit (à peu près) un vieux proverbe. Si par le passé les premières expériences d’écoutes rapologiques se sont faites par le biais d’écouteurs et autres lecteurs CD de qualités douteuses (donnant un côté “rap-garage” à faire pâlir d’envie n’importe quel fan des White Stripes), l’équipement hi-fi lambda permet de nos jours une écoute plus agréable, plus ronde, plus “propre” que dans les temps anciens. Hors, Sonorium vous propose de passer à l’étape encore au-dessus avec les écoutes de Top Départ et Par les Damné.e.s de la terre du rappeur Rocé. Une approche différente, sur du matériel hi-fi haut de gamme et en présence de l’artiste pour vous permettre une immersion totale dans son univers. En somme l’équivalent de Fast & Furious au Futuroscope, mais en rap. _Organisé par Pick Up Production, en partenariat avec le Château des ducs de Bretagne._

