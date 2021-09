Gradignan Théâtre des Quatre Saisons Gironde, Gradignan SONORE BORÉALE / Sylvain Lemêtre Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Théâtre des Quatre Saisons, le dimanche 17 octobre à 17:00

Sylvain Lemêtre a devant lui une table remplie d’instruments de percussions fascinants qu’il a réunis au fil du temps. Dans un spectacle à la frontière entre concert, théâtre musical et poésie sonore, il nous raconte des histoires farfelues issues du livre d’Olivier Mellano, La Funghimiracolette. Il y est question des tortures sonores du Roi Kouloud, d’intestin flûte, des cheveux archets ou encore de claquettes électriques…

Tarifs : de 5 à 10€

Un récit drôle et inventif qui agit comme un remède contre toute forme de morosité !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T17:00:00 2021-10-17T17:45:00

