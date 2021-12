île de France Sonore boréale Catégorie d’évènement: île de France

Sonore boréale, 10 février 2022, . Date et horaire exacts : Le jeudi 10 février 2022

de 19h30 à 20h45

payant

Sylvain Lemêtre, percussionniste un peu percuté, a conçu une table de percussions percussive devant laquelle il raconte une histoire de torture sonore, d’intestin flûte, des cheveux archets ou de claquettes électriques… Inspirée de La Funghimiracolette du guitariste-romancier Olivier Mellano. Dans ce théâtre musical parlé, la musique est écrite, orale, organisée ou improvisée, archaïque, outrancière, de chambre ou d’ailleurs, elle reste une affaire de son et de partage. Contact : https://www.maisondelamusique.eu/2021-2022/sonore-boreale-1/ Concert;Musique

Date complète :

2022-02-10T19:30:00+01:00_2022-02-10T20:45:00+01:00

DR

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville