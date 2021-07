Sonore Boréale Atelier du Plateau, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 19h à 20h

gratuit

Accueillir Sylvain Lemêtre, c’est s’émerveiller devant les innombrables et inventifs objets qui font « boum » et « tak », c’est l’assurance de rencontres inouïes et généreuses, c’est accompagner un artiste affranchi de toute territorialité musicale.

Assis derrière une grande table débordant de percussions inédites qu’il a lui-même conçues, Sylvain Lemêtre s’aventure avec brio vers le théâtre, devient tantôt bavard, tantôt percussif, souvent les deux à la fois. Il nous raconte de drôle d’histoires pleine de tortures sonores du Roi Kouloud, d’intestin flûte, de cheveux archets ou encore de claquettes électriques… Un solo haut en couleur sonore, agissant comme un remède miracle contre toutes les formes de morosité.

avec : Sylvain Lemêtre, percussions, voix

Conception, compositions et improvisations : Sylvain Lemêtre – Textes : Olivier Mellano – Emprunt musical : « Tafel Music » de Gérard Pesson

Samedi 10 juillet, 19h00

Cours du 7e Art, 75019 Paris

A partir de 8ans

Gratuit, en accès libre



Atelier du Plateau angle des rues des Alouettes et du Plateau Paris 75019

© Remi Angeli