Cauterets Hautes-Pyrénées Cauterets Balade sonore en parapluie géolocalisé. Partez à la découverte du cœur de ville de Cauterets, au gré d’une expérience immersive et poétique où les témoignages des habitants se mêlent à des compositions sonores originales. 1h10 de parcours dans les rues, pour une redécouverte du patrimoine architectural, du paysage, des femmes et des hommes qui ont fait et font Cauterets. Lâchez prise et laissez-vous guider… Au départ de l’Office de Tourisme de Cauterets. Attention, jauge limitée, réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme. Tarif : 5€.

+33 5 62 92 50 50

