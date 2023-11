Sonomorphoses (Saison 2), concert de musique de chambre Les Rendez-vous d’ailleurs Paris, 17 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 17 décembre 2023

de 18h00 à 19h00

.Tout public. payant

Dès 12 €

Le cycle de concerts de musique de chambre au Théâtre « Les Rendez-vous d’Ailleurs » reprend avec un superbe trio :

A. Clément (clarinette), D. Millour (alto) et T. Vitkovskaya (piano) joueront des oeuvres de R. Schumann, Paul Juon, L. Smit, Ph. Hersant et N. Bacri.

Annelise Clément, clarinettiste, diplômée du Conservatoire Supérieur de Musique de Genève, du CNSM de Lyon et du Codarts à Rotterdam. Elle pratique la musique de chambre au sein de diverses structures musicales, compagnies théâtrales, de cirque ou chorégraphiques telles que Quintette à vent ArteCombo, Ensemble Nouvelle Philharmonie, Ensemble C Barré, etc. Elle a créé le duo de clarinettes basses Filipendule avec Marion Allain au sein de la Compagnie musicale Les Arts-Boutants.

Delphine Millour, altiste, lauréate de deux premiers prix du CNSM de Paris avec le quatuor ONYX, elle poursuit sa formation auprès de ProQuartet. A partir de 2006 elle intègre divers ensembles d’instruments d’époque et de musique contemporaine (Le Concert d’Astrée, Les Nouveaux Caractères, Pulcinella, La Chambre Philharmonique, Le Concert de la Loge, 2e2m, L’Itinéraire et Skênê, etc.). Parallèlement, elle cherche à rendre la musique classique accessible aux jeunes, aux publics défavorisés, et aux personnes en situation de handicap.

Tatyana Vitkovskaya, pianiste, diplômée de l’Académie Nationale Biélorusse de musique et titulaire d’un Master en musicologie, elle a perfectionné sa formation à l’Institut Herzen de Saint-Pétersbourg. Elle est lauréate de plusieurs concours internationaux. Elle exerce actuellement en tant que soliste et musicienne chambriste, cheffe de chant et professeure de piano. Elle a été récemment à l’affiche du Théâtre du Gymnase Marie Bell, Théâtre de Troyes, Salle Witkowski à Lyon, etc. Elle est impliquée dans la création du festival de musique classique et contemporaine d’Auriol dont elle a été à l’affiche en juillet 2022.

Les Rendez-vous d’ailleurs 109 rue des Haies 75020 Paris

Contact : https://www.lesrdvdailleurs.fr/ https://www.facebook.com/tatyanavitkovskayapiano https://www.facebook.com/tatyanavitkovskayapiano https://www.billetreduc.com/332489/evt.htm

Tatyana Vitkovskaya Sonomorphoses 17 décembre 2023